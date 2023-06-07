Sadece motor içerisinde yanmayacak, cebinizi de yakacak. Benzin ve motorine dev zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Doların 23 TL’yi aşması, zammın en büyük nedenlerinden biri.

Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2,35 TL, motorinin litre fiyatı ise 1,25 TL artacak. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkacak.

Yakıt fiyatlarının artmasının nedenleri arasında küresel petrol fiyatları ve vergiler de yer alıyor. Bu artış, tüketicileri ve akaryakıtın etkilediği tüm sektörleri olumsuz yönde etkileyecek.

3 büyük şehirde akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

İstanbul Avrupa yakası 23,74 TL,

Ankara 24,09 TL,

İzmir 24,13 TL.