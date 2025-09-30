Ali Koç'tan Sadettin Saran'a flaş 2 tavsiye! Duyanlar inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a flaş 2 tavsiye! Duyanlar inanamadı

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimini kazanan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç'un bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Koç'un, Saran'a 2 isim için tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un kendi döneminde futbol direktörlüğüne getirdiği Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili Saran'a tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

Ali Koç'un, Devin Özek ile ilgili olarak Sadettin Saran'a "Onu gönderme" tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca teknik direktör Domenico Tedesco'ya da güvendiğini belirten Koç'un Saran'dan İtalyan çalıştırıcıya şans tanımasını istediği aktarıldı.

