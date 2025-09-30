Ali Koç'tan Sadettin Saran'a flaş 2 tavsiye! Duyanlar inanamadı

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un kendi döneminde futbol direktörlüğüne getirdiği Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili Saran'a tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

Ali Koç'un, Devin Özek ile ilgili olarak Sadettin Saran'a "Onu gönderme" tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca teknik direktör Domenico Tedesco'ya da güvendiğini belirten Koç'un Saran'dan İtalyan çalıştırıcıya şans tanımasını istediği aktarıldı.

