Sadettin Saran dayanamadı

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe’de camia maçtan çok yaklaşan seçimlere odaklandı.

30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi son bir haftada Fenerbahçe’de yer yerinden oynadı.

Başkan adaylığını aylar öncesinden açıklayan Sadettin Saran mevcut başkan Ali Koç’un aday olması üzerine adaylıktan onun lehine çekildi.

Yaşanan bu gelişme camiada şok etkisi yaratırken hemen 3 gün sonrasında Aziz Yıldırım’da adaylığını duyurdu.

Kıran kırana geçmesi beklenen seçimler için nefesler tutulurken Sadettin Saran’dan ilginç bir açıklama geldi.

Adını kullananlara ateş püsküren Sadettin Saran, “Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe’nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran son günlerde adını kullananlara böyle tepki gösterirken Fenerbahçeli bazı taraftarlarda kendisine çekildiği için sosyal medyadan yoğu tepki gösteriyor.