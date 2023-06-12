Safran bitkisi hafıza kaybına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Çağımızın sorunu olan hafıza kaybına iyi gelen safran bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HAFIZAYA ZARAR VEREN ETMENLER

Yaş almaya bağlı hafıza (bellek) zayıflaması yaşanabilir. Hafızanın zayıflamasının yanı sıra hafıza kaybı da görülebilir. Hafıza kaybının en önemli sebepleri arasında stres gösterilir. Yaş ilerlemesine bağlı oluşan hafıza kaybı günlük yaşamda sıkıntılara yol açsa da önlenebilir bir rahatsızlıktır. Hafıza kaybına götüren nedenler…

SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran, aktarlarda ve marketlerde genellikle toz halinde satılır. Safran baharatı pilav, tavuk ve çorba gibi yemeklerin içerisine eklenerek kullanılır. Aynı zamanda çay yapımında da kullanılır. Özellikle ülser ve sindirim sorunları için safran çayı tüketilebilir.

SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 fincan su kaynatın. Fincanın içerisine 5-6 adet safran koyun. Kaynar suyu safranın üzerine dökün 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Demleme işleminden sonra safran çayını tarçın ve şekerle tatlandırabilirsiniz.