Safran bitkisi regl gecikmelerinde faydalı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Regl gecikmelerinde faydalı olan safran bitkisi dikkat çekti.

ADET GECİKMESİ NEDİR?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan her kadın 21 ila 35 gün süre zarfında ya da ortalama olarak 28 gün günde bir adet döngüsünü (menstrüasyon dönemini) yaşar. Bir periyot dönemi yaklaşık olarak 2 ila 7 gün arasında seyreder. Vücuttaki hormonların harmonisi menstrüasyon döneminin düzenini şekillendiren en mühim faktördür. Bu döngünün dışında yaşanan sapmalar (minimum 7 gün) adet gecikmesi olarak adlandırılır. Bu döngü pek çok farklı nedenden sekteye uğrayabilir ve gecikmeler yaşanabilir. Adet gecikmesinden bahsedebilmemiz için, adet başlangıcını minimum 7 gün süreyle geçmiş olması gerekmektedir.

SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran, aktarlarda ve marketlerde genellikle toz halinde satılır. Safran baharatı pilav, tavuk ve çorba gibi yemeklerin içerisine eklenerek kullanılır. Aynı zamanda çay yapımında da kullanılır. Özellikle ülser ve sindirim sorunları için safran çayı tüketilebilir.

SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 fincan su kaynatın. Fincanın içerisine 5-6 adet safran koyun. Kaynar suyu safranın üzerine dökün 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Demleme işleminden sonra safran çayını tarçın ve şekerle tatlandırabilirsiniz.