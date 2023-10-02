Sağanak yağışın vurduğu şehirde eğitime 1 gün ara verildi. AFAD günler öncesinden uyarmıştı

Samsun'da etkili olan sağanak sonrası şehir merkezinde yolların göle dönmesine, birçok ev ve iş yerinin sular altında kalmasına neden oldu. Yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

KAYNAK: İHA
Sağanak yağışın vurduğu şehirde eğitime 1 gün ara verildi. AFAD günler öncesinden uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD günler öncesinden Samsun’da ‘turuncu kod’ uyarısı verdi.

Yağış akşam saatlerinde başlarken 20 dakika boyunca bardaktan boşalırcasına yağan sağanak su birikintilerine ardından da yolların dereye dönmesine neden oldu.

Samsun'un şehir merkezinde ana cadde ve yolları suyla kaplanırken, suyun debisi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

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Yağışın pazar günü ve akşam saatlerinde olması bir faciayı önlerken, şehrin en çok arabanın geçtiği Atatürk Bulvarı birçok ana arter tedbir amaçlı kapatıldı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Suyla kaplanan ana yollarda ise ekipler tahliye çalışması başlattılar. Evlerinde olmayan vatandaşlar kendi imkanları ile gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, yağmurun etkisini yitirmesi ile çekilen sel sularının ardından cadde ve sokaklar normale döndü.

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Şiddetli yağış nedeniyle tramvay hatlarında aksamalar meydana gelirken, birçok arabada da mekanik sorun meydana geldi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Öte yandan Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

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Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 2 Ekim Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.

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