Bakan Koca'dan ilaç krizi açıklaması. Eczanelerde ilaç yok ama Koca ''Çözeceğiz'' dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerde bazı ilaçların bulunmaması sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koca, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Çözüm için bir yol haritamız var" dedi.

“SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Hastaların eczanelerde bazı ilaçları bulamadığına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim, bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada ham madde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak, bir önceki yılın avro kuru ortalaması üzerinden zam beklentisi, bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabilirizi çalıştık. Çok uzun sürmeyecek."

Kovid-19 ve diğer salgınlarla ilgili son duruma ilişkin soru üzerine Koca, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV, sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli" ifadesini kullandı.

Aşılama konusunda bir yavaşlamanın olduğuna dikkati çeken Koca, "Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler" diye konuştu.

ECZANELERDEKİ İLAÇ SORUNU

Son birkaç yıldır özellikle Ocak - Şubat aylarında yaşanılan ilaç tedariki problemi bu yıl kendini daha erken hissettirmeye başladı. Özellikle çocukların kullandığı ağrı kesici - ateş düşürücüler, antibiyotikler, göz ve kulak damlaları, kanser ilaçları, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, tansiyon gibi bazı kronik ve bir kısım genetik hastalıklarda kullanılan ilaçlar ‘bulunamayanlar' listesinin başını çekiyor.

Öte yandan eczacı Zühal Özkul, döviz kurundaki artış ve ilaç kur fiyatının sabitlenmesi nedeniyle firmaların piyasaya ilaç vermediğini söyledi. Özkul, "En önemli ve esas sebebi Dolar ve Euro kurundaki farklılıklar. Yurt dışından gelen ilaçları Türkiye’de satmak istemiyorlar çünkü gerekli karlılığı sağlayamıyorlar. Bu sebepten dolayı birçok ilaçta sıkıntı yaşıyoruz. Çok bilinen antibiyotiklerin muadilleri bile piyasada yok." dedi.