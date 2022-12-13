13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Biraz geç olmadı mı? İlaç sıkıntısına çözüm için harekete geçildi

Biraz geç olmadı mı? İlaç sıkıntısına çözüm için harekete geçildi

Eczanelerdeki ilaçların temini ve sektörün desteklenmesi için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmek için çalışmalara başladı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:21
Takip Et

Biraz geç kalınmadı mı? İlaç sıkıntısına çözüm için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Biraz geç olmadı mı? İlaç sıkıntısına çözüm için harekete geçildi
+
Aa
-

Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyat düzenlemesinin öne çekilmesi için çalışma başlatıldı. Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
4
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
5
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
6
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
7
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.