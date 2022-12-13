Biraz geç olmadı mı? İlaç sıkıntısına çözüm için harekete geçildi

Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyat düzenlemesinin öne çekilmesi için çalışma başlatıldı. Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.(AA)