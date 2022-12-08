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Bu ilaçlar nereye gidiyor? E-devlete girince hayatının şokunu yaşadı. Hemen siz de bakın

Hatay'da adresinde yabancı kişilerin kaydı olup olmadığına bakmak için e-devlet’e giren E.K., bilgisi dışında psikiyatri polikliniğinde muayene olduğunu ve reçete yazıldığını fark etti.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:58
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E-devlete girince hayatının şokunu yaşadı. Bu ilaçlar nereye gidiyor? Hemen siz de bakın

Bu ilaçlar nereye gidiyor? E-devlete girince hayatının şokunu yaşadı. Hemen siz de bakın
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HALİT İRİ | YENİÇAĞ HATAY

Hatay’da yaşayan E.K., son günlerde sık sık yaşanan yabancı vatandaşların ikametgahlarda yer alması konusunu kontrol etmek için kullanıcı adı ve şifresiyle e-devlet sistemine giriş yaptı.

Sonrasında “hastane ziyaret detayı” sayfasına giren E.K., 28 Temmuz’da Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde doktor Ş.D. tarafından muayene edildiğini ve kendisine "2BRFZW2Q3MWSRTHK34MWU" numaralı psikiyatri muayene tanısı konulduğunu gördü. Akabinde “Reçete detay” sayfasına giren E.K., burada daha büyük bir şokla karşılaştı. E.K., doktor Ş.D. tarafından kendisine "10CK4ID" numaralı reçetenin düzenlendiği bilgisiyle karşılaştı.



Apar topar polise giden E.K., söz konusu muayene ve reçetenin kendisine ait olmadığını ve daha önce hiç kimliğini kaybetmediğini belirterek kimlik bilgilerini kullanan şahıs ve kusuru bulunan sağlık görevlilerinden davacı ve şikayetçi oldu.



Olayın ardından Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan E.K., “Artık adreslerimizde yabancı kişilerin kayıtları değil isimlerimize ilaç da yazılmaya başlandı.” dedi.

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