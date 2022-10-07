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Sağlık Bakanlığı'nın SGK'dan aldığı paralar nerede. Fahrettin Koca'yı soğuk soğuk terletecek sorular

Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’dan fazladan aldığı belirtilen 42 milyar 302 milyon TL’nin nereye harcandığının belirlenemediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Candan Yüceer, konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:50
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Sağlık Bakanlığı'nın SGK'dan aldığı 42 milyar TL'nin nereye harcandığı tespit edilemedi

Sağlık Bakanlığı'nın SGK'dan aldığı paralar nerede. Fahrettin Koca'yı soğuk soğuk terletecek sorular
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CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon TL’nin akıbetini TBMM gündemine taşıdı.

Sayıştay’ın hazırladığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) denetim raporunda çarpıcı bir tespit yer aldığını belirten Dr. Candan Yüceer, “Bu tespite göre, SGK, bakanlığa bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığı’na götürü bedel olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yapmıştır.”

42 MİLYAR TL’NİN NEREYE HARCANDIĞI BELİRLENEMEMİŞ

“Ancak bakanlık tarafından 2021 yılında Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’dan fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon TL’yi nereye harcadığı ise belirlenememiştir” dedi.

"BAKANLIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ MIDIR?"

Dr. Yüceer, “Sayıştay raporunda, SGK tarafından Sağlık Bakanlığı’na 2021 yılında ödenen 81 milyar 160 milyon TL’nin hangi kriterlere göre belirlendiğinin belirtilmemesine dikkat çekilmiştir” diye konuştu.

CHP’li Dr. Yüceer, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Sağlık Bakanlığı olarak hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan 42 milyar 302 milyon TL hangi amaçla kullanılmıştır?

- Kanun maddesindeki ‘bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir’ hükmü, kamu üniversite sağlık hizmet sunucularına uygulanırken Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları için neden uygulanmamıştır?

- Sayıştay’ın çarpıcı tespiti sonrası Sağlık Bakanlığı’na fazladan ödenen 42 milyar 302 Milyon TL terkin edilecek midir ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iade edilecek midir?

- Konuyla ilgili Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonuçları nelerdir?

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