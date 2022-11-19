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Bakan Koca'dan uyarı: Zorunlu görmedikçe kullanmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından antibiyotik uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan antibiyotik uyarısı: Zorunlu görmedikçe kullanmayın

Bakan Koca'dan uyarı: Zorunlu görmedikçe kullanmayın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Bakan Koca uyarısında, “Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. Doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün”

 

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19.11.2022 16:27
İşte gün kutlayın kulağınızı kaşıyın uyuyun başınızı iki elin arasına alın üzülmüş gibi yapın bizi yenemeyeceksiniz deyin yol hastane yaptık deyin bı şekilde geçiyor işte  
 
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