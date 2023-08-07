Erdoğan'ın İstanbul için görüşeceği 5 isim belli oldu. AKP'nin İstanbul adayı kim olacak?

Medyaradar'da yer alan bilgilere göre, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için partiler çalışmalarına devam ediyor.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayı da merak edilenler arasında.

Adaylık için kulislerde 5 ismin konuşulduğu öne sürüldü.

HANGİ İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

AKP'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlar;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

ERDOĞAN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrine çıkan bu isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir. Yapılacak görüşmede bu isimlere öncelikle böyle bir göreve talip olup olmak istemedikleri sorulacak.

Adaylık için yeşil ışık yakanlardan İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceği konuşuluyor.

YEREL SEÇİMLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Yerel seçimlerle ilgili Erdoğan, partisinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Tüm vekillerimiz görev başında. Türkiye'yi tarıyoruz. En doğru adayları tespit edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.