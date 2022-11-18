Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42 bin 500 personel alımının mülakatsız atanacağını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı 2022 personel atamalarını bekleyen adaylar için personel alımı detayları belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 personel alımı ne zaman? 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2022 sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı açıklamada yerleştirme kılavuzunun ÖSYM'ye ve İŞKUR'a gönderildiğini duyurarak, ilk etapta 42 bin 500 kişinin mülakatsız atanacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlıkta 'Beyaz Reform' kapsamında yapılacak olan Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Devlet kadrolarına atanmayı bekleyen sağlık mezunu adaylar ÖSYM tercih kılavuzu ile yerleştirme başvurusunu tamamlayacak.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca sağlık personeli alımına ilişkin, “31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.” paylaşımında bulundu.

2022 SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

2022 sağlık personeli başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartları hakkında henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ÖSYM ve İŞKUR’a gönderilen kılavuzun yayımlanmasının ardından detaylar netlik kazanacak.