Sağlık Bakanlığı harcadığı her 4 liranın 1 lirasını doğrudan şehir hastanelerine aktarıyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, “Şehir hastanelerinin kurulması ile birlikte hızla artışa geçiyor. 2023 yılının ilk yedi ayında yüzde 26’yı aşıyor. Bakanlık, harcadığı her 4 liranın 1 lirasını doğrudan şehir hastanelerine aktarıyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ANKA
Sağlık Bakanlığı harcadığı her 4 liranın 1 lirasını doğrudan şehir hastanelerine aktarıyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Sağlık Bakanlığı’nın harcama verilerini derledi.

Ateş, “Şehir hastaneleri hayata geçmeye başlamadan önce, 2015 yılında bakanlığın hizmet alım giderlerine harcadığı tutar toplam harcamalarının sadece yüzde ikisi. Bu rakam şehir hastanelerinin kurulması ile birlikte hızla artışa geçiyor. 2023 yılının ilk yedi ayında yüzde 26’yı aşıyor. Yani bugün bakanlık, harcadığı her 4 liranın 1 lirasını doğrudan şehir hastanelerine aktarıyor. Bu yılın başından temmuz ayı sonuna kadar şehir hastanelerine hizmet alım gideri olarak ödenen miktar 47 milyar lirayı aştı” açıklamasını yaptı.

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’in Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre; 2016 yılından 2023 yılının yedinci ayına kadar şehir hastanelerinde hizmet alım bedeli kalemine harcanan miktar 155 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk 7 ayında hizmet alımları için 23 milyar lira oldu ve bu yılın ilk 7 ayında bu bedel 47 milyar lirayı buldu. Geçen yıla oranla artış yüzde 103 oldu.

Bakanlığın 2016 yılından bu yana yaptığı toplam harcama ise 641,1 milyar lira.

Bakanlığın verilerini derleyen CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı 2016 yılından beri, şehir hastanelerine yapılan dövize endeksli garanti ödemeleri ‘ticari sır’ oldukları gerekçesiyle saklamaya çalışıyor. Bakanlık şeffaf olmadığı için biz de şehir hastanelerine yapılan ödemeleri bilançolardan iğne ile kuyu kazarak hesaplamaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın her ay açıkladığı bilançolardaki hizmet alım giderlerinin neredeyse tamamı ‘şehir hastanelerine yapılan ödemeleri’ gösteriyor. Şehir hastaneleri hayata geçmeye başlamadan önce, 2015 yılında bakanlığın hizmet alım giderlerine harcadığı tutar toplam harcamalarının sadece yüzde 2’si. Bu rakam şehir hastanelerinin kurulması ile birlikte hızla artışa geçiyor. 2023 yılının ilk yedi ayında yüzde 26’yı aşıyor. Yani bugün bakanlık harcadığı her 4 liranın 1 lirasını doğrudan şehir hastanelerine aktarıyor.

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"40 TAKLA ATIYOR"

Bu yılın başından temmuz ayı sonuna kadar şehir hastanelerine hizmet alım gideri olarak ödenen miktar 47 milyar lirayı aştı. Bu akıl almaz büyük bir rakam. 2022 yılının tamamında, şehir hastanelerine toplam 44 milyar lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl ilk yedi ayda ödenen rakam, geçen yılın tamamımı geride bıraktı. Geçen yılın ilk yedi ayına göre ise, ödenen miktar yüzde 103 arttı. Ödenen miktarın büyüklüğünü göstermek için şöyle söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı’nın personel ödemeleri hariç bırakıldığında, diğer işlemleri için harcadığı her 5 liranın 4 lirası şehir hastanelerine aktarılıyor. Bu inanılmaz bir rant transferi demek. Sağlık Bakanlığı asli görevini bırakmış, bütçesinin çok ciddi bir miktarını ranta aktarıyor. 2016’dan bugüne 13 şehir hastanesine ödenen toplam rakam 155 milyar 209 milyon lira. Bu rakamlara bakınca Sağlık Bakanlığının neden bu ödemeleri saklamak için 40 takla attığını anlıyoruz.”

Ateş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde ise şu sorulara yanıt istedi:

“İlk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre, hizmet alım giderlerindeki yüzde 103 oranındaki artışın gerekçesi nedir? Son yıllarda hizmet alım giderlerindeki hızlı artışların gerekçeleri nelerdir? Bakanlığınız hangi kurum ya da şirketlerden hizmet almaktadır? Alınan hizmet türleri nelerdir? Şehir Hastanelerine yapılan ödemeler hizmet giderleri altında mı gösterilmektedir?”

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