Bakan ev yapmak istedi vatandaş neden reddetti? 3-5 maaş huzur hakkı kılıfıyla haram maaş alanlar utansın

Bakan Koca’nın kendi cebinden ev yaptırmayı teklif ettiği vatandaş, “Benim evim var, devlete zarar vermek istemiyorum.” diyerek teklifi kabul etmedi. Vatandaşın cevabı sonrasında, "İşte Türk insanı buydu. Şimdi ise ihale alıp doymayanlar huzur hakkı kılıfıyla 3’er 5’şer haram maaş alanlar var" yorumu yapıldı.

Bakan ev yapmak istedi vatandaş neden reddetti? 3-5 maaş huzur hakkı kılıfıyla haram maaş alanlar utansın

Mardin'e ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ve AKP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yapımı süren Şehir Hastanesi inşaatını inceledi.

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“BEN YAPACAĞIM, DEVLETİN KESESİNDEN OLMAZ”

20 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diken Şeyhmus Erginoğlu ile hastane bahçesinde ağaç diken Bakan Koca, bahçeyi Erginoğlu’na emanet ettiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Fidanların babası Şeyhmus amcamız, Allah sizden razı olsun. Şehir Hastanesi’nin ormanını da size emanet ediyoruz. Hem üniversite gençliği, hem hastane çalışanları ve hasta yakınları için geniş bir alanı ağaçlandıralım istedik. Buralar size emanet. Burada istersen 3 odalı, 4 odalı, 2 odalı ne kadar istersen bir ev de yapmak istiyoruz. Ben yapacağım, devletin kesesinden olmaz”

“BENİM EVİM VAR DEVLETE ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM”

Koca’nın teklifini reddeden Erginoğlu, “Buraya da bakacağım, oraya da bakacağım. Gece 01.00'de bile kalkıp gidiyorum. Sıhhatim yerinde, 20 kişi bile benim kadar çalışamaz. Benim evim var, devlete zarar vermek istemiyorum. Dualarımız sizinle” ifadelerini kullandı.

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