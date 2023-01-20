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Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı

SMA hastası çocukların aileleri, hastalığın tedavisinde kullanılan 'Zolgensma' ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ücretsiz olarak karşılanması talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:28
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Sağlık Bakanlığı önünde 'SMA' açıklaması

Yüreği yanık ana babalar bakanlık kapısına dayandı
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Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişi, 'Zolgensma' ilacının SGK tarafından karşılanması talebini dile getirdi. Grup, ellerinde 'Sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. Türkiye evlatların ölüyor, çocukların yaşam hakkı kutsaldır. Sağlık Bakanlığı evlatlarına sahip çık' yazılı pankart taşıdı. SMA hastası çocuğunu kaybeden SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, grup adına açıklamayı okudu. Kurt, 'Zolgensma' ilacının diğer tedavi yöntemlerine göre hastaların yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar 'Zolgensma' ne yazık ki ülkemizde kabul edilmemiştir. Birçok ülke tarafından kabul gören ve ücretsiz şekilde verilen bu ilacın kabul görmesi, SGK tarafından karşılanması için defalarca gündeme getirmiş olsak da gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse bakanlık somut bir adım atmamakta ısrarcı olmuştur" diye konuştu.

SMA hastası çocukların ailelerinin 'Zolgensma'yı kendi imkanlarıyla karşılayamadıklarına dikkat çeken Kurt, "Tedavi yöntemleri arasındaki fark bu kadar ortada olmasına rağmen ülkemizde çocuklar sadece 'Spinroza' adlı tedaviye mahkum edilip, mecbur bırakılmaktadır. Bilindiği üzere SMA'lı çocuklarımız için yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Valilik tarafından verilen onay ile bağış toplanan ve uzun vadede çözüm odaklı olmayan bu yöntemle sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Parasını toplayan bebekler tedavi olurken parasını toplayamayanlar kaderlerine terk edilmektedir. Çocuklarımızın parasızlık yüzünden ölmesini istemiyoruz. Talebimiz, 'Zolgensma'nın bir an önce ülkemize getirilip çocuklarımızın hak ettiği yaşamlarına kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.

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