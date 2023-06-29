Sağlık çalışanlarına terlik bile aldırmayacak giyim yardımı

Bakanlık tarafından sağlık çalışanlarına verilen giysi yardımı sadece 347 TL. Ancak malzemelerin piyasadaki karşılığı ise 2 bin 500 TL.

Sağlık çalışanlarına terlik bile aldırmayacak giyim yardımı

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Devlet Memurları Yasası’na göre memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010’dan beri ayni değil nakdi yapılıyor. Ancak sağlık emekçilerine yapılan “giyim yardımı” çarşı pazardan uzak hesaplanıyor.

Ayni yardıma göre hemşirelere 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone ve kep, 2 çorap; ebelere 2 hemşire forması, 1 ayakkabı, 2 bone, kep ve çorap, 1 önlük; Sağlık memurlarına ve hekimlereyse 2 önlük verilmesi gerekiyor. Nakdi yardım uygulamasıyla birlikte hekimlere 77, hemşirelere 347, ebelere 386, sağlık memuruna 77, idari personele 39 TL giyim yardımı yapılıyor. Sadece hemşirelere verilmesi gereken malzemelerin piyasa fiyatıysa 2 bin 500 TL. Yardımlar, piyasa fiyatlarından uzak hesaplanınca enflasyonun altında eziliyor.

“TERLİK BİLE ALINMAZ”

SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Giyim yardımı olarak sağlık emekçilerine verilen tutarlarla terlik dahi alınamaz” dedi. Yardım tutarlarının, enflasyon oranları da dikkate alınarak, piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Yalçınkaya, “Nakdi olarak ödenen giyecek yardımından gelir vergisi kesintisi yapılmamalı. Eğer bu tutarları ödemekte ısrarlılarsa sağlık emekçileri olarak nakdi değil ayni giyim yardımının verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı

“ÖDEMELER GEÇ YATIYOR”

Giyim yardımlarının zamanında ödenmediğine de dikkat çeken Yalçınkaya, “Mevzuat gereği giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla nisan ve mayıs aylarında verilmesi gereken yardımlar, kamu kurumları tarafından ekim ve kasım aylarında ödeniyor” diye konuştu.

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