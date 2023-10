Sağlıklı kalbin anahtarı ortaya çıktı. Günde 10 gram tüketmek yetiyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

TAHILLAR KALP HASTALIĞI RİSKİ YÜZDE 14 AZALTIYOR

Karbonhidratların sizin için iyi olmadığı izlenimine sahip olabilirsiniz ancak bu doğru olmadığı bildirildi.

Tam tahıllar (ekmek ve makarnada bile) kalp-sağlıklı beslenmenin bir parçası olduğu biliniyor.

Archives of Internal Medicine'de yayınlanan bir analize göre, insanların her gün yediği her 10 gram tam tahıllı tahıl için kalp hastalığı riski yüzde 14 azalmaktadır.

Daha da iyisi, kalp krizinden ölme olasılıkları yüzde 25 düşmüştür. Beslenme Uzmanı Angela Lemond, bunun tam tahılların lifle dolu olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor.

TAM TAHIL ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Tam buğday unu, bulgur ve yarma, kepekli ekmek, çavdar, tam tahıldan yapılmış kahvaltılık gevrekler, esmer pirinç, patlamış mısır, kepekli makarnadır.

TAM TAHIL ÜRÜNLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp Hastalığı Riskini Azaltır

İnme Riskini Azaltır

Obezite Riskini Azaltır

Tip 2 Diyabet Riskini Azaltır

Sağlıklı Sindirimi Destekler.

Kronik İltihabı Azaltır

Kanser Riskinizi Azaltabilir

Erken Ölüm Riskinin Azalmasıyla Bağlantılıdır