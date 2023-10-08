Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği

Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti. Sendika Başkanı Osman Kaya, mobbing ve şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz avukat desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği

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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye her gün sağlıkta şiddet olaylarıyla sarsılıyor. Kocaeli’nin Fatih Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi’nde 3 doktora yapılan saldırının ardından bir sağlıkta şiddet haberi de Şanlıurfa’dan geldi.

ERKEK HEMŞİRENİN BURNUNU KIRDI
Şanlıurfa’da bir şahıs Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde rahatsızlanan eşine iğne yapan erkek hemşireyi darp etti. "Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar" diyerek hemşirenin burnunu kıran şahıs, gözaltına alındı.

AİLE HEKİMİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Kocaeli Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda ise, hasta ve hasta yakını olduğu iddia edilen grup sağlık merkezini basıp 3 doktoru darp etmişti. Haziran ayında ise, Aile hekimi Melek Bağçe çalıştığı sağlık merkezi’nde eşi tarafından öldürülmüştü.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ AVUKAT
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası’ndan örnek bir davranış geldi. Sendika Genel Başkanı Osman Kaya, Mobbing ve şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına talep etmeleri halinde “Sendika Ayrımı Yapılmaksızın” ÜCRETSİZ avukat desteği sağlayacaklarını açıkladı.

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