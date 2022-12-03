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Sağlıkta günden güne büyüyen sorunlar Meclis gündeminde

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Hatay ili ve ilçelerindeki vatandaşlarımızın muayene ve tedavi olmak için haftalarca bekletilmesinin engellenebilmesi adına Bakanlığınızca bir çalışma var mıdır?" diye sordu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:24
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Sağlıkta günden güne büyüyen sorunlar Bakan Koca'ya soruldu

Sağlıkta günden güne büyüyen sorunlar Meclis gündeminde
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CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Korona virüs salgının hızı düşse de sağlıkta sorunlar gittikçe büyüdüğünü belirten Tokdemir, Muayene randevusu için 3 ay, MR için 6 ay, Ultrason için 4 ay sonrasına gün verildiğini belirterek, "Hastalar randevu alamıyor, kamuda kalan hekimler ise artan iş yüküyle günde 100 hastadan fazla muayene yapıyor. Hastanelerde randevu almadıklarını, bilinçli bir şekilde özel hastanelere yönlendirildiklerini, buralara gidildiğinde de yüksek faturalarla karşılaştıklarını belirten vatandaşların sayısı hızla artmaktadır." dedi.

Tokdemir bu bağlamda, Hatay'da sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Bakan Kocaya şu soruları yöneltti:

1-    Hatay il genelinde devlet hastanesi sayısı kaçtır? Bu hastanelerde kaç poliklinik bulunmaktadır?
2-    Hatay il genelinde bulunan devlet hastanelerinde branş bazında belirtilmesi suretiyle
kaç uzman doktur, kaç pratisyen doktur görev yapmaktadır?
3-    Hatay ili ve ilçelerinde devlet hastanelerinde doktur eksikliğinden dolayı hizmet verilmeven poliklinik bulunmakta mıdır* Şayet bulunmakta ise ilçe bazında ayrı ayrı belirtilmeL suretîyle hangi branşlarda doktur eksikliği bulunmaktadır?
4-    Hatay ilimizde yaşayan vatandaşlımızın hastanelerden randevu almakta zorluk çektikleri iddiaları doğru mudur?
5-    Hatay ili ve ilçelerindeki vatandaşlarımızın muayene ve tedavi olmak için haftalarca bekletilmesinin engellenebilmesi adına Bakanlığınızca bir çalışma var mıdır?


 

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