Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi. Eşinin elindeki bebek olay oldu

43 yaşına giren Şahan Gökbakar, ailesiyle poz verdi. Aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyene yorum yağdı.

Şahan Gökbakar ailesiyle poz verdi. Eşinin elindeki bebek olay oldu

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Recep İvedik serisiyle ünlenen komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, özel hayatıyla da merak edilen ünlü isimler arasında.

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2015 yılında nikah masasına oturan ünlü komedyen, Selin Gökbakar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki çocuğu olan Şahan Gökbakar, 43. yaş gününü ailesiyle beraber kutladı.

"EN BÜYÜK BAŞARI AİLEDİR"

Ünlü isim paylaşımına "43 bitti... İş, güç çok şey başardım ama en büyük başarı ailedir. Sevenlerimle de büyük bir aileyiz. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Hep beraber" notunu düştü.

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Gökbakar’ın kızının ve eşinin elindeki oyuncak bebek dikkat çekti. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri, "Peki benim oyuncak bebeği gerçek sanmam...", "Üçüncü çocukları olmuş sandım" yorumlarında bulundu.

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