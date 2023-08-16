Şahan Gökbakar da Barış Pehlivan'ın hapse girmesine kayıtsız kalmadı

Sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla pek çok oyuncu arasından sıyrılmayı başaran Şahan Gökbakar, bu defa da yaptığı haberler yüzünden hapse atılan gazeteci Barış Pehlivan'a dair bir paylaşımda bulundu.

Konuya tepki gösteren pek çok insan gibi katillerin ve hırsızların dışarıda olduğu bir düzende böyle insanların hapise atılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Gökbakar şunları yazdı:

"Okuduğum ve takdir ettiğim bir gazeteci. Barış Pehlivan gerçek bir insan, riyadan, yalandan, dolandan çıkardan uzak sadece gerçekleri yazan biri. Cesur ve korkusuz tavrı tabi ki çok rahatsız edici bazıları için. Bedeli de bu...

Katiller, tecavüzcüler, hırsızlar dışarda gezerken o yine hapise atılıyor. Düzen böyle bu ara. İnşallah değişir. Sayılı gün çabuk geçer"