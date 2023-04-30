Şahan Gökbakar Süleyman Soylunun sözlerini ti'ye aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerine siyasi darbe demişti...

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri seçimleri konusunda, “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…” demişti.

‘ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN’

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim diye biliyorduk ama darbemiymiş 14 Mayıs…Ooovvv… Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.