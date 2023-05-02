Soylu’dan sonra bu kez Erdoğan’ın başdanışmanı seçimi ‘darbe’ saydı: İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, "2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur" dedi.

Soylu’dan sonra bu kez Erdoğan’ın başdanışmanı seçimi ‘darbe’ saydı: İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum seçimi 'darbe' ile kıyasladı.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Uçum, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ TAM BAĞIMSIZLIĞA DARBE OLUR”

"Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs genel seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyerek, “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir…” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” demişti.

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