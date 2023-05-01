AKP'li isim mitinge polis motosikletiyle gitti. Vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

İçişleri Bakanı ve milletvekili adayı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'ndaki mitinge trafik nedeniyle polis motosikletiyle gitti.

AKP'li isim mitinge polis motosikletiyle gitti. Vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

(İHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı. Bakan Soylu, daha sonra Zeytinburnu’ndaki programa yetişmek için motosiklete binerek miting alanına gitti.

Soylu, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı. Burada gençler ve ziyaretçiler ile bir araya gelen Bakan Soylu alandaki stantları ziyaret etti.

POLİS MOTOSİKLETİYLE GİTTİ

Bakan Soylu daha sonra Zeytinburnu’ndaki mitinge katılmak üzere yola çıktı. Trafik nedeniyle programa geç kalacağını düşünen Bakan Süleyman Soylu, motosiklete binerek miting alanına gitti.

Miting alanına motosiklet ile gelen Bakan Soylu’yu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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