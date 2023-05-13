Şahan Gökbakar istifa eden Kızılay Başkanına o şarkıyı gönderdi

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve konserve satışıyla gündeme gelerek tartışmaların odağı olan Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Depremin ardından Kınık'a eleştirilerde bulunan ve sık sık istifa çağrısı yapan Şahan Gökbakar ise ilginç bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar istifa eden Kızılay Başkanına o şarkıyı gönderdi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaşanan tartışmalarla gündemden düşmemişti. Kınık'ın çadır satışının ortaya çıkmasından 3 ay sonra istifa etmesi ise günün en çok konuşulan konularından oldu.

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O ŞARKIYLA PAYLAŞTI

Kınık ile bu süreçte polemikler yaşayan ve sık sık istifa çağrısı yapan Şahan Gökbakar ise son gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına “Bye bye yarışmayan adam…" notunu düşen Gökbakar, Kınık’ın fotoğraflarını ise ‘Bye Bye Happiness’ şarkısı eşliğinde yayınladı.

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