FOX TV’de yayın hayatına devam eden Şahane Hayatım dizisinde başrolleri Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk paylaşıyor. Şahane Hayatım dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Şahane Hayatım 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

ŞAHANE HAYATIM 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un başrolleri paylaştığı Şahane Hayatım dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Şahane Hayatım’ın 14. bölümü 7 Şubat Çarşamba günü yani bu akşam FOX TV’de saat 20:00’da yayınlanacak.

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?

"Şahane Hayatım" adlı dizi, güçlü bir kadın karakter olan Şebnem'in hayatındaki derin sırları ve bu sırların gün yüzüne çıkmasıyla şekillenen karmaşık bir hikayeyi anlatıyor.

Zorluklara karşı mücadele eden Şebnem'in hayatına giren Niyazi, cinayet soruşturması yürüten Mesut, zengin koca adayı Onur, hırslı Melisa ve Onur'un annesi Aysel arasında gelişen entrikalar ve ilişkiler, izleyicilere dramatik ve gizemli bir atmosfer sunuyor.

Dizide, her karakterin geçmişindeki sırlar, Şebnem'in kararlarını ve ilişkilerini etkileyerek izleyicilere merak dolu bir hikaye sunuyor.

"Şahane Hayatım", seyirciyi güçlü bir kadının yaşam mücadelesi ve geçmişiyle yüzleşmesinin içsel bir yolculuğuna davet ederek etkileyici bir atmosfer yaratmayı amaçlıyor.