Sahaya sahte dolar yağdırdılar. Milan taraftarından Donnarumma'ya büyük tepki

Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın PSG ile karşılaştığı maçta Milan taraftarı, eski kalecileri Donnarumma'ya büyük tepki gösterdi.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Sahaya sahte dolar yağdırdılar. Milan taraftarından Donnarumma'ya büyük tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Milan, grubun 4. maçında evinde PSG'yi ağırladı.

İtalyan ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puanı aldı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Leao ve 50. dakikada Giroud atarken, PSG'nin tek golü ise

9. dakikada Skriniar'dan geldi.

PSG'nin yıldız kalecisi Donnarumma, mücadelede gündem oldu.

SAHTE DOLAR ATTILAR
Milan taraftarı, eski kalecisi Donnarumma'ya büyük tepki gösterdi.
Yıldız kaleciye tepkiler ısınmaya çıktığı anlarda başladı. Milan taraftarları yuhalamalar ve tezahüratlarla tepkilerini dile getirdiler.

Parayı tercih ettiği yönünde yorum yapan Milan taraftarı, Donnarumma'ya sahte para attı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

BEDELSİZ AYRILMIŞTI
Donnarumma, 2021 yılında Milan'la olan sözleşmesini uzatmamış ve bedelsiz şekilde PSG'nin yolunu tutmuştu. İtalyan kalecinin bu kararı Milan taraftarını o dönemde oldukça sinirlendirmişti.

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