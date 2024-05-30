Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dersi geçen öğrenciler lokma döktürdü

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan ve malzeme dersini geçen Kadir ve Eta isimli iki öğrenci, başarılarını kutlamak ve arkadaşlarına ikramda bulunmak için üniversite önünde hayır lokması döktürdü.

Lokma aracında "Kadir ve Eta'nın malzeme dersini geçmesi hayrına dağıtılan hayır lokması, afiyet olsun" yazısı yazarken, öğrenciler sırayla lokma alıp yedi.

Başka bir öğrenci tarafından sosyal medyada paylaşılan bu an, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Öğrencilerin dersi geçebildikleri için hayır lokması döktürmesi, neşeyle karşılandı.