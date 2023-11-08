Sahibi köpeğini bıçakladı. 150 dikiş atıldı

Adıyaman’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın köpeğini bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan köpeğe 150 dikiş atıldı.

KAYNAK: İHA
Sahibi köpeğini bıçakladı. 150 dikiş atıldı

İHA'nın haberine göre, Vartana Geçici Prefabrik Evlerde kalan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ü., gece geç saatlerde evinin önünde bulunan köpeğinin yanına gelerek elindeki bıçak ile köpeği bıçaklamaya başladı.

M.Ü.’nün köpeğini bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan ve ölmek üzere olan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bildirdi.

150 DİKİŞ ATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince M.Ü. gözaltına alınırken yaralı köpek ise Veteriner Müdürlüğüne bağlı ambulansla Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı.

Bıçak darbeleri sonucunda ciddi yaralanmaları bulunan köpeğe 150 adet dikiş atıldı. Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından tedavisi yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahıs ise gözaltına alındı.

6 aylık olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtilen köpekle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Veteriner Hekim Yusuf Işık, “İlk muayene sonuçlarına göre 2 ile 12-13 santim arasında değişen uzunlukta ve yer yer derin ve yer yer yüzeysel bıçak yaraları vardı hayvanın. 13 Yara söz konusuydu. Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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