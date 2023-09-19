Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı, 3 köy karantinaya alındı

Artvin’in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerinde 6 ay süreyle hayvan hareketliğine kısıtlama geldi.

Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı, 3 köy karantinaya alındı

Yolgeçen köyünde M.G. isimli vatandaş, sahiplendiği köpek tarafından ısırıldı. Köpeğinin boynunu sıkan tasmayı açmak için yanına yaklaştığında köpeğinin saldırısına uğrayan M.G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.G., Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Veteriner hekim kontrolünde tedavisi yapılan köpeğin çok kısa bir süre sonra ölmesi üzerine şüphelenen Arhavi İlçe Tarım Müdürlüğü, köpeğin leşini otopsi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.

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Otopsi sonucuna göre köpeğe 'kuduz' teşhisi konulması üzerine, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı. Hayvan hareketliliğini ilgilendiren karantinada, ekipler bölgede çalışmalarına başladı.

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