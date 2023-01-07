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Sahil Güvenlik 1 haftada denizden 1003 kaçak göçmen topladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ege ve Akdeniz'de yapılan denetimlerde 1003 kaçak göçmeni denizden topladıklarını açıkladı

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:51
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Sahil Güvenlik 1 haftada denizden 1003 kaçak göçmen topladı

Sahil Güvenlik 1 haftada denizden 1003 kaçak göçmen topladı
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Sahil Güvenlik Ekipleri 1 hafta içinde Ege ve Akdeniz'de kaçak göçmen topladı. Botların üzerinde ölüm yolculuğuna çıkan onlarca kaçak göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 30 Aralık 2022- 05 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 34 olayda toplam 1.003 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."

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Sokrates
7.01.2023 09:59
Düzensiz göçmen ne ya? Düzenlilerin açıklaması ne? Ülkemde Suriyeli, Afgan, Iraklı, İranlı, Afrikalı DÜZENLİ göçmen istemiyorum. Tavşanlar gibi ürüyorlar. Yakında kendi ülkemizde azınlık olacağız.  
 
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