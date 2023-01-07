Sahil Güvenlik 1 haftada denizden 1003 kaçak göçmen topladı

Sahil Güvenlik Ekipleri 1 hafta içinde Ege ve Akdeniz'de kaçak göçmen topladı. Botların üzerinde ölüm yolculuğuna çıkan onlarca kaçak göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 30 Aralık 2022- 05 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 34 olayda toplam 1.003 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."
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