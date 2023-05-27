Sahil Güvenlik denizden binin üzerinde kaçak göçmen topladı

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz''de yaptıkları operasyonlarda binin üzerinde kaçak göçmeni denizden topladı. Ekipler 30 ayrı olaya müdahale etti. Botlardaki 1024 kişi Ege ve Akdeniz'in hırçın dalgalarından kurtardı, İl Göç İdarelerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 18-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 1.024 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."