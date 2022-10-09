Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

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