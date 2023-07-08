Sahil Güvenlik'ten kurtarma operasyonu. Selde mahsur kalan iki kişi helikoptere alındı

İstanbul Şile'de yoğun yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan iki kişinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti. Helikoptere çekilen vatandaşlar kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'ten kurtarma operasyonu. Selde mahsur kalan iki kişi helikoptere alındı

İstanbul'un Şile ilçesinde Meteorolojinin uyarısından sonra başlayan yağmur derelerin taşmasına neden oldu. İşte bu sırada bir toprak yığını üzerinde mahsur kalan iki kişi Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla kurtarıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. İki vatandaş kurtarılarak, güvenlik bölgeye götürüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül olayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Yoğun yağış sonrası Şile ilçemizde selden mahsur kalan iki hemşehrimiz Sahil Güvenlik ve Jandarma personelimizin ortak çalışmasıyla kurtarılmıştır"

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