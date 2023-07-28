Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elinde çiçekle arkadaşlarıyla birlikte yürüyen kadın, tabancayla yanına yaklaşan erkek tarafından vurularak yaralandı. Eline ve bacağına mermi isabet eden talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.

KAYNAK: DHA
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı

Olay, dün akşam İzmit'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde tekneler önünde yaşandı. S.A. isimli 37 yaşındaki kadın, elinde çiçekle, arkadaşlarıyla birlikte yürürken, yanına yaklaşan bir erkek tarafından tabancayla vuruldu. S.A yere yığılırken, kadını vuran zanlı B.İ olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın, kaldırıldığı İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan B.İ.'yi kısa sürede yakaladı. B.İ., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

elinde-cicekle-yuruyen-kadini-vuran-supheli-yakalandi-6707-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Üniversite etkinliğinde skandal görüntüler Güncel
Üniversite etkinliğinde skandal görüntüler
Rusya'ya roket düştü. Çok sayıda yaralı var Dünya
Rusya'ya roket düştü. Çok sayıda yaralı var
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde Siyaset
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor Spor
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt Magazin
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi Yaşam
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi