Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı

Olay, dün akşam İzmit'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde tekneler önünde yaşandı. S.A. isimli 37 yaşındaki kadın, elinde çiçekle, arkadaşlarıyla birlikte yürürken, yanına yaklaşan bir erkek tarafından tabancayla vuruldu. S.A yere yığılırken, kadını vuran zanlı B.İ olay yerinden kaçtı.
Yaralı kadın, kaldırıldığı İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan B.İ.'yi kısa sürede yakaladı. B.İ., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.