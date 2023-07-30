Esenyurt'taki tekel bayisinde gerçekleşen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’ta bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt'taki tekel bayisinde gerçekleşen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen (21) ile tartıştı.

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Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybederken, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü.

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Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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