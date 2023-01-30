30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremden kısa süre önce kaydedildi. Sahildeki vatandaş depremin habercisi dedi, olanlar oldu

Depremden kısa süre önce kaydedildi. Sahildeki vatandaş depremin habercisi dedi, olanlar oldu

Akdeniz’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden önce Antalya Serik’te suların çekildiğine ilişkin ortaya çıkan görüntüler çevre halkında paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:22
Takip Et

Sahildeki vatandaş depremin habercisi dedi, olanlar oldu. Depremden kısa süre önce kaydedildi

Depremden kısa süre önce kaydedildi. Sahildeki vatandaş depremin habercisi dedi, olanlar oldu
+
Aa
-

Muğla açıklarında saat 15:37'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak bildirdi.

Deprem Antalya ve çevresindeki illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7, derinliğini ise 30.3 olarak duyurdu.

AFAD'tan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.4, derinliği 41.08 km olarak bildirildi.

DEPREMDEN ÖNCE SULAR ÇEKİLDİ İDDİASI

Öte yandan depremden önce Antalya Serik’te denizin görüntülerini çeken bir vatandaş, denizin yaklaşık 3-4 metre geri çekildiğini kaydetti.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geri çekilmenin depremden kaynaklandığı iddia edilirken, kış nedeniyle ya da fırtına nedeniyle geri çekildiğini söyleyenler de oldu.

UZMANLAR DENİZ ÇEKİLMESİ İÇİN NE DİYOR?

Toplumumuz deprem ve küresel ısınmaya çok duyarlı hale geldiğinden, deniz suyu çekilmesini depreme, küresel ısınmaya veya başka afete yorumlanıyor.

Uzmanlara göre geri çekilmeler atmosfer basıncındaki değişimler, ayın ve güneşin çekim etkilerinden oluşan nedenler ve rüzgarın etkilerinden kaynaklanmaktadır. Deprem riskini artırdığı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir.

Karadan denize vuran esintiler denizin çekilmesine sebep olabiliyor. Bu tür olaylar bu mevsimde Akdeniz ve Marmara Denizi'nde sıkça görülür. Bunun depremle bir ilgisi yok.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mancınık
30.01.2023 12:24
Denizin doğal sekeksiyonu bu admin sazan gibi atladı.....:)))))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Bir ilde 11 yılda 13 bin kişi sigarayı bıraktı
﻿Bir ilde 11 yılda 13 bin kişi sigarayı bıraktı
﻿Bir ilde 11 yılda 13 bin kişi sigarayı bıraktı
﻿Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
﻿Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
﻿Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
﻿MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Artvin'de otomobil dereye düştü: 1 ölü 1 yaralı
﻿Artvin'de otomobil dereye düştü: 1 ölü 1 yaralı
﻿Artvin'de otomobil dereye düştü: 1 ölü 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.