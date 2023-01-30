Depremden kısa süre önce kaydedildi. Sahildeki vatandaş depremin habercisi dedi, olanlar oldu

Muğla açıklarında saat 15:37'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak bildirdi.

Deprem Antalya ve çevresindeki illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7, derinliğini ise 30.3 olarak duyurdu.

AFAD'tan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.4, derinliği 41.08 km olarak bildirildi.

DEPREMDEN ÖNCE SULAR ÇEKİLDİ İDDİASI

Öte yandan depremden önce Antalya Serik’te denizin görüntülerini çeken bir vatandaş, denizin yaklaşık 3-4 metre geri çekildiğini kaydetti.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geri çekilmenin depremden kaynaklandığı iddia edilirken, kış nedeniyle ya da fırtına nedeniyle geri çekildiğini söyleyenler de oldu.

UZMANLAR DENİZ ÇEKİLMESİ İÇİN NE DİYOR?

Toplumumuz deprem ve küresel ısınmaya çok duyarlı hale geldiğinden, deniz suyu çekilmesini depreme, küresel ısınmaya veya başka afete yorumlanıyor.

Uzmanlara göre geri çekilmeler atmosfer basıncındaki değişimler, ayın ve güneşin çekim etkilerinden oluşan nedenler ve rüzgarın etkilerinden kaynaklanmaktadır. Deprem riskini artırdığı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir.

Karadan denize vuran esintiler denizin çekilmesine sebep olabiliyor. Bu tür olaylar bu mevsimde Akdeniz ve Marmara Denizi'nde sıkça görülür. Bunun depremle bir ilgisi yok.