Türk Kızılayı'nın yardım talebi İran tarafından reddedildi

Türklerin yoğunlukla yaşadığı İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı olan Hoy şehrinde 28 Ocak’ta 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Resmi kayıtlara göre yaklaşık 3500 ev hasar gördü. Bölgede yaşayanlar özellikle sosyal medya hesaplarından yardım çağrılarında bulunmuş ancak İran Devleti’nden bu çağrıya olumlu yanıt alamamışlardı.

Bu çağrılara duyarsız kalamayan Türk Kızılay’ı bölgeye yardım götürmek için İran tarafıyla iletişime geçti. Ancak Tahran yönetimi, Kızılay'ın, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremde zarar görenler için yardım önerisini geri çevirdi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: ‘’3 kişinin öldüğü binden fazla kişinin yaralandığı İran Hoy depremi sonrası kardeş İran Kızılay 20bin depremzede için 21 kamp oluşturdu Deprem akabinde hemen yardım teklifimizi kendilerine ilettik ancak başa çıkabilecekleri büyüklükte olduğunu ifade ederek bizlere teşekkür ettiler’’ dedi.

Daha sonra Kızılay'ın resmi hesabı da bu gönderiyi alıntılayarak yardım teklifi ilettiklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını belirtti.

''TÜRKİYE’NİN DE AZERBAYCAN’IN DA YARDIM TEKLİFİNİ REDDETTİLER''

İHA’ya konuşan Güney Azerbaycan Geçici Milli Meclis Teşkilat Komitesi Üyesi Elyar Türker yaptığı açıklamada, Güney Azerbaycan'ın Hoy kentinde iki aydır çeşitli aralıklarla depremler meydana geldiğini belirtti. Yaşanan deprem nedeniyle bölgedeki insanların evlerinin büyük hasara uğradığını ifade eden Türker, "Hava soğuk, İran insanlara yardım etmiyor. Bilerek mi yoksa güçleri mi yetmiyor bilmiyoruz. Türk Kızılay'ı onlara destek verme talebinde bulundu ama Kızılay'ın yardımlarını reddettiler. Azerbaycan'ın da yardımlarını reddettiler. Oradaki halka ulaşmıyorlar, onlara çadır, yiyecek, elektrikli soba veya kıyafet götürmüyorlar" dedi.

Tebriz, Erdebil, Zencan gibi diğer Türk şehirlerinden gençlerin Hoy kentine yardım götürmeye çalıştığını aktaran Türker, "Hoy'un girişince İran Devrim Muhafızları ve diğer bazı devlet görevlileri onların yardımlarını ellerinden almak istiyorlar. Maalesef bu böyle devam ediyor. Umarız Türkiye tekrardan oraya yardım götürmek için çaba gösterir, belki uluslararası kuruluşlarla onlara yardım etmeye çalışır. İran, Güney Azerbaycan'ın Hoy kentini tek başına bırakmıştır. Oradaki nineler, dedeler, çocuklar, kadın, erkek, yaşlı herkes zor durumdalar ve soğuk devam ediyor. Biz buna ilgisiz kalamayız. Soydaşlarımızı orada yalnız ve tek başlarına bırakamayız" ifadelerini kullandı.