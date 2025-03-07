‘Sahipsizler’in yükselişi sürüyor

Star TV’nin sezonun en dikkat çeken işlerinden olan ‘Sahipsizler’ dizisi, aldığı reytinglerle başarısını perçinliyor. Dizi, önceki akşam ekrana gelen 14. bölümüyle Total’de aldığı 8.83 reytingle 1., AB’de aldığı 3.58 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 5.81 reytingle 2. sırada yer aldı. Dizi aynı zamanda bu hafta tüm kategorilerde yükseliş yaşadı.

Ekrana geldiği ilk haftalarda oldukça düşük reytingler alan, ilerleyen haftalarda RTÜK’ün verdiği cezadan sonra bir anda ilgi odağı olan ve zirveye oturan dizi, istikrarlı gidişini sürdürüyor. Tabi, burada oyuncuların performansları kadar kadroya sonradan dâhil olan Burak Berkay Akgül’e de bir parantez açmak gerekir. Diziye Devran Alaz karakteriyle katılan oyuncunun reytinglerine etki ettiği açık. Azize (Hazal Subaşı) ile de uyumları gayet iyi. Açıkçası, ben ‘Sahipsizler’in bu kadar iyi bir çıkış yapacağını düşünmüyordum. Hele hele reytinglerde zirveye oturacağını hiç hayal bile etmemiştim.

Sezonun sona ermesine ortalama 3-4 aylık bir süre kalmışken ‘Sahipsizler’, bu gidişle sezon sonunu rahat görür. Tüm ekibi, tebrik ediyorum. Reytingi bol olsun.

Ece Seçkin’den ‘Kör Bıçak’

Ece Seçkin, heyecanla beklenen ‘Spektrum’ albümünün yeni şarkısı ‘Kör Bıçak’ı, DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Cem Adrian’a ait şarkının düzenlemesini Sabi Saltıel ile Samed Nalbant yapmış. Şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Uğurcak Uruk oturuyor. Ayrıca, Ece Seçkin’e klipte atı Cinzano ve köpeği Olaf da eşlik etmiş.

Ece Seçkin, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Evin Kaçar’dan ilk kişisel sergi

Seramik sanatçısı Evin Kaçar’ın ilk kişisel sergisi Kolektif ‘İZ’, Mina’nın Çocukları projesi kapsamında İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle Haliç Sanat 3’te açıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği projenin 6. sanat yolculuğu olarak sanatseverlerle buluşan sergi, dernek bünyesinde yetişen sanatçılardan biri olan Evin Kaçar’ın eserlerine odaklanıyor. Evin Kaçar’ın Kolektif ‘İZ’ sergisi, bireysel varoluş çabalarının toplumsal bellekteki yansımalarını araştıran eserlerden oluşuyor.

Sergi, 31 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Balat’taki Haliç Sanat 3’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.