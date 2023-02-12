Afet bölgelerinde depremzedeler ve acil durumlar için kurulan sahra hastaneleri geçici bir sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastaneleri kurulacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi neden kurulur?

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimidir.

Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra felaket ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Bir sahra hastanesi, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşur.

Şehirlerde kurulan sahra hastaneleri genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kurulur.

Havadan indirilen sahra hastanelerinde tıp ekipmanı genellikle sığınak görevi gören bir konteynerin içine yerleştirilir.

Askeri anlamda sahra hastanesi bir geçici yardım istasyonundan büyük, bir askeri hastaneden küçüktür.

SAHRA HASTANESİ NEDEN KURULUR?

Sahra hastanesi, afet durumlarında hastaların donanımlı bir hastaneye geçmesinden önce acil müdahale için kurulur. Hastalar sahra hastanelerinde acil müdahaleleri yapılır.