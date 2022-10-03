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Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek

Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi sosyal medyada bulunan sahte ve anonim hesapların tespit edileceğini ve kapatılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:24
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Sahte hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak

Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
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Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi (ODNI), İstihbarat Gelişmiş Projeler Etkinliği’nin (IARPA) yapay zeka kullanarak anonim hesapların tek tek tespit edilip kaldırılacağını duyurdu. Geliştirilen yapay zeka, yazarların içeriklerini adeta bir parmak izi gibi inceleyip sahibini bulacak.

Yapılan paylaşımlara bakarak yazar kimliğini ortaya çıkarabilecek dilsel özellikler içerdiğini belirten IARPA, kimliğini gizleyerek siber zorbalık boyutuna ulaşabilen tüm kimlikleri tespit edebilecek.

Programın başarılı olması durumunda IARPA, HIATUS programının bir yazarın stilini farklı örneklerden tanımlayabileceğine ve yazıyı daha farklı kalıplar etrafında inceleyebileceğini aktardı. HIATUS program yöneticisi Dr. Timothy McKinnon konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Hedeflerimize ulaşma, İstihbarat Topluluğuna çok ihtiyaç duyulan yetenekleri sağlama ve insan dilindeki çeşitlilik anlayışımızı hesaplamalı dilbilim ve derin öğrenmedeki en son gelişmeleri kullanarak önemli ölçüde genişletme şansımız var”

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