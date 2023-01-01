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Sahte psikologun gitmediği yer kalmamış. Aralarında kaymakam ve vali de var

Ordu’da diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.E.'nin (44) ilçe kaymakamlığını ve valiyi de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:11
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Sahte psikolog skandalı. Kaymakamı da ziyaret etmiş

Sahte psikologun gitmediği yer kalmamış. Aralarında kaymakam ve vali de var
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DHA’da yer alan bilgilere göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı, şüphelinin diploması bulunmadığı belirlendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kentte katıldığı televizyon programlarında kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı tespit edilen E.E, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği öğrenildi.

KAYMAKAMI ZİYARET ETMİŞ

Sahte psikolog olduğu ileri sürülen E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.'nin, 4 Ekim 2018'de eski Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten'i ziyaret ettiği belirlendi.

Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten’e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

ESKİ VALİYİ DE ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.'nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendisini psikolog olarak tanıtan bir kişinin, ruhsatsız olarak açtığı klinikte seans verdiği öğrenildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

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