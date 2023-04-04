Uzmanı açıkladı. Sahurda sadece su içiyorsanız dikkat

İHA’nın haberine göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeye dair açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sarıakçalı “Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya sahurda sadece su içmek bireyin sağlığında sakınca oluşturabilir” diyerek sahurun önemine dikkat çekti.

“İFTARDA AŞIRI ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ”

İftarda sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sarıakçalı “İftara peynir, domates ve zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği ile devam edebilirsiniz. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine, sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç gibi) veya meyve tatlıları tercih edilmesi uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

“SAHURDA YOĞURTTAN OLUŞAN BİR ÖĞÜN TERCİH EDİLMELİ”

Sahura kalkmanın nedenlerinden birinin de kan şekerinin erken saatlerde düşmesini engellemek ve buna bağlı olarak günün daha verimli geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sarıakçalı “Sahur öğünü, aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden oluşmamalıdır. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltılık ya da çorba, zeytinyağlı yemekler veya yoğurttan oluşan bir öğün tercih edilmelidir" dedi.

“SUSAMA HİSSİ DUYMASANIZ BİLE İFTAR VE SAHURDA BOL BOL SU İÇİN”

Ramazan ayında suyun önemine de değinen Doç. Dr. Sarıakçalı “Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Doç. Dr. Sarıakçalı, iftardan 1-2 saat sonra yapılacak 30-40 dakikalık yürüyüşlerin de sindirime yardımcı olacağını dile getirdi.