Sahurda tüketildiğinde bütün gün tok tutacak besinler belli oldu

Ramazan ayı boyunca doğru ve dengeli beslenmek büyük önem taşıdığı biliniyor. Sahurda uzun süre tok tutan yiyecekler daha rahat oruç tutmanıza yardımcı olabileceği bildirildi.

Uzmanlar sahurda yenilmesi gereken doğru gıdaları paylaşarak önerilerde bulundu.

ELMA KAN ŞEKERİNİ DE DENGEDE TUTUYOR

Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.

Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.

UZUN SÜRE TOK DA TUTUYOR

Yine lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra:

Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor.

Güne protein kaynağı olan yumurta ile başlarsanız daha geç acıktığınızı fark edeceksiniz. Sizi gün boyunca dinç de tutacak olan yumurtayı haşlayarak yerseniz bu etkisini daha çok hissedersiniz.

Sebzeler haşlanırken tüm liflerini çorbaya da aktaracakları için bir kâse çorba sizi uzun süre tok tutacak ve gün içindeki öğünlerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Hem az kalorili ve sağlıklı, hem de midede çok yer kaplayan doyurucu bir besin arıyorsanız sebze çorbaları tam size göre.

Özellikle ayran içerdiği proteinler sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Göbek çevresindeki yağları da yaktığı söylenen ayranı evde kendiniz yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz.

Son olarak ise son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedildi. Bolca lif içerip doymamış yağ ihtiva eden avokado bağırsak düzenini sağlarken kişiyi uzun süre tok da tutuyor.