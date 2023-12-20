Şakalaşırken arkadaşını vurmuştu. Cezaevine gönderildi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta 19 Aralık günü yaşanan olayda Emre Bilgeç (25) isimli şahsın başından vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerine geldiğinde Bilgeç’in yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine evde bulunan Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K.(25) ve B.A.A.’yı (23) gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİYE EV HAPSİ KARARI ÇIKTI

Yapılan sorgulamada Ö.Ö.'nün evde bulunan ve boş sandığı tabancayı alıp oynamaya başladığı bu sırada tabancanın ateş alması sonucu arkadaşını başından vurarak ölümüne sebep olduğu öğrenildi. Şüpheliler Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ö.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı.