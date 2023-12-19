Silah boş mu dolu mu şakası kanlı bitti. Bir kişi öldü

Kaynak: İHA
Silah boş mu dolu mu şakası kanlı bitti. Bir kişi öldü
Sultangazi’de bir kıraathanede arkadaşının silahını alarak "boş mu, dolu mu" şakası yapan şahıs, tetiğe basarak diğer arkadaşını vurdu. 21 yaşındaki talihsiz genç hayatını kaybetti.

Akılara durgunluk veren olay, saat 15.30’da İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 2505. Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, 4 arkadaş oyun oynadıkları esnada M.Y. isimli şüpheli bir başka arkadaşının belinde bulunan silahı şakalaşmak için aldı. "Silah dolu mu, boş mu?" diye sorarak tetiğe basan M.Y., arkadaşı Ali Yavrutürk’ü (21) vurdu. Silahın patladığını gören M.Y. olay yerinden kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ali Yavrutürk’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

2 buçuk saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ali Yavrutürk’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Ali Yavrutürk’ün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Şüpheli M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İKİSİNİN DE ARKADAŞ OLDUĞUNU DUYDUK"

Olayla ilgili konuşan Ömer Akbaba isimli vatandaş, “Kahvede olan arkadaşlar olayın nasıl olduğunu görmüşler, ben bilmiyorum. İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk. Bizim geldiğimiz kahvede olduğunu duyunca bizde duyup, geldik” dedi.

"VURAN KİŞİ, OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA KAÇMIŞ”

Sultan Sarıboğa isimli vatandaş ise, “Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış. Bildiğim kadarıyla ikisinin de memleketi aynı. Bizim bildiğimiz bu kadar" şeklinde konuştu.

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