Sakallarını kesen adamın annesine olan benzerliği güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Sakallarını kesen adamın annesine olan benzerliği güldürdü
Sakalsız halinin annesine fazlaca benzemesi sebebiyle, eşinin sakallarını kesmesini istemediğini söyleyen adam, çektiği videoyla izleyenleri güldürdü.

Sakal tıraşı olan adamın, annesine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Eşinin, sakalsız halini annesine benzettiğini söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, eğlenceli bir video çekip paylaştı. Kısa sürede popüler olan o videoda, tıraş olan adamın kendi yerine annesini geçirdiği görüldü. Eşinin beklenmedik anlarda annesiyle karşılaşması ise ortaya eğlenceli anlar çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları, bu komik videoya yoğun ilgi gösterirken, paylaşılan gönderi hızla viral oldu ve yüzlerce yorum aldı.

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