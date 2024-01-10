Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti

Kaynak: AA
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Antalya’da 20 yıl önce işlediği cinayeti, zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti, polise teslim oldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Selami Canpolat 9 Temmuz 2003 tarihinde yediemin deposunda silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin bütün çabalarına rağmen, zanlı yakalanamadı. 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala, cinayeti işleyen şahıs suçunu itiraf etti ve polise teslim oldu.

“VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM”

Bir kavgaya karışıp hastaneye giden Mehmet A., hastanede bulunan polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini iletti. Bunun üzerine Mehmet A., hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından polis merkezine götürüldü ve burada 20 yıl önce Selami Canpolat’ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti, Kazım Ç'nin azmettirmesiyle işlediğini söyleyen Mehmet A., vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet A., kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

“BİR YALAN UYDURDUM”

Duruşma, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mehmet A., duruşmada, mahkemeyi uğraştırdığı için özür diledi. "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullanan Mehmet A., uyuşturucu tedavisi görmek istediğini belirtti.

Mahkeme, Mehmet A.’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve mahkemeyi erteledi.

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