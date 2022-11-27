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Sokak köpekleri okuldan dönen çocuğa saldırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Çocuk köpeklerden kaçarak son anda kurtuldu, o anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 01:04
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Sakarya Akyazıda gerçekleşen olayda okuldan dönen çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Sokak köpekleri okuldan dönen çocuğa saldırdı
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Olay, 25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak üzerinde meydana geldi. Okul dönüşünde kaldırımda yürüyen çocuğa, sokak köpekleri saldırdı. Çocuk, kendisine saldıran köpeklerden kaçarak kurtuldu. 

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırması yer aldı. (İHA)

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Ankaralı
27.11.2022 01:14
Ankara'da yerel gazetede köşe yazısı hazırlıyorum.Başlığı ise muhtemelen İNSANLIK VE ÇOCUKLARIN DÜŞMANI İLÇE BELEDİYELER.Sebebini yazıda yazacağım.Tabi büyükşehirlerin de suçu var mı araştırıyorum.  
 
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